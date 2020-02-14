بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.. ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد في ضبط شخصين تلقيا مبالغ مالية من بعض المواطنين بسوهاج بزعم توظيفها في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 6 مواطنين - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 725.000 جنيه لتوظيفها مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد.

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أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملًا في استرداد أموالهم.

وتم كشف ملابسات واقعة أخرى، حيث بلغ 6 مواطنين مقيمين دائرة مركز سوهاج، عن عامل استولى منهم على مبلغ 545.000 جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد هو الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما، وأقر كل واحد بما أسفرت عن التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.