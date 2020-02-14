راندا البحيري لـ"نضال الشافعي":"مبسوطة إني معاك.. و(خان تيولا) فيلم بجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بمشاركة الفنان نضال الشافعي في فيلمه السينمائي الجديد "خان تيولا".

ونشرت راندا، صورا من كواليس التصوير تجمعها مع نضال، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "مبروك النجم نضال الشافعي، ومبسوطة إني معاك.. خان تيولا.. فيلم بجد.. إنتاج red carpet حسام المدني، تأليف وإخراج الأستاذ سامر المدني، شكرًا استاذ محمد هشام عامر.. شكر كبير لحبيبي المنتج الفني المحترم اللي مفيش اتنين في حلاوته عوض ماهر".

فيلl "خان تيولا" بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي وراندا البحيري وأحمد كمال وعبير منير ومجموعة من الفنانين الشباب، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.