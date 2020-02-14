مباحث التبين تضبط عصابة تخصصت في تجارة الهيروين المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجح رجال مباحث قسم شرطة التبين، في القبض على عصابة تخصصت في تجارة الهيروين المخدر.

تمكن المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط "ر ح" عامل ومقيم البدرشين- جيزة، "م.ع"، سائق توك توك ومقيم الحوامدية / جيزة حال استقلالهما دراجة بخارية توك توك ملك وقيادة الثاني بميدان تبين البلد دائرة القسم وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 250 جرام، مبلغ مالي 400 جنيه، هاتفان محمول.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة لتسهيل تنقلاتهما وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى "ح.م" والمقيم بمنطقة الشوبك الشرقي ـ الصف / جيزة جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه نظير مبلغ مالي 22,000 ألف جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، إلى النيابة العامة.