تفاصيل سقوط ديلر الساحل بـ 1900 قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السماد دائرة قسم الساحل القبض على عامل وبحوزته كمية من العقاقير المخدرة.

تمكن النقيب أكرم أوميا، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السماد دائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "م.ف" عامل زراعي، مقيم إيتامي البارود / بحيرة وبحوزته 1920 قرص من عقار "ليريكا" المخدر، مبلغ مالي 330 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.