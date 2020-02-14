مكافحة المخدرات تداهم 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، حملة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة إدارة العلاج الحر، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 4 مراكز لعلاج الإدمان، حيث تبين وجود عدد من المخالفات، منها (عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة - وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية - وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة - وعدم وجود موافقة من المجلس القومي للصحة النفسية - وعدم وجود فريق طبي - وعدم وجود غرف مجهزة طبيًا - وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.