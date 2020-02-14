الأمن العام: ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات الجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية)، تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزتهم (واحد كيلو جرام لمخدر الأفيون – 100 جرام لمخدر الهيروين – 10 جرام لمخدر الحشيش – 10 جرام لمخدر البانجو – 55 قرص مخدر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار – سيارة ملاكي، مبلغ مالي قدره 83 ألف جنيه، سلاح أبيض، 4 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.