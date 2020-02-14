- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية، لتلقي دورة تدريبية في مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" في أكاديمية الشرطة.
وعرضت الأكاديمية للمتدربين فيلما تسجيليا للتعريف بالإدارة، من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة في ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها، وقدرة وزارة الداخلية بجميع أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.
أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها، وفقاً لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.
وأشاد الحضور بما تلقوه من معلومات هامة في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بدايتها ومراحل تطورها.. مكافحة المخدرات تستعرض فيلما تسجيليا لكوادر أمنية أفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.