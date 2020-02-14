بدايتها ومراحل تطورها.. مكافحة المخدرات تستعرض فيلما تسجيليا لكوادر أمنية أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 39 متدربا من الكوادر الأمنية الأفريقية، لتلقي دورة تدريبية في مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" في أكاديمية الشرطة.

وعرضت الأكاديمية للمتدربين فيلما تسجيليا للتعريف بالإدارة، من حيث تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها، وأبرز جهود المكافحة في ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها، وقدرة وزارة الداخلية بجميع أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة، واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة في هذا المجال.

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أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها، وفقاً لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة.

وأشاد الحضور بما تلقوه من معلومات هامة في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.