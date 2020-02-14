محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورش عمل تدريبية للعاملين بالقطاع الحكومي تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة) خلال الفترة من (9 – 11/2/2020).
وشارك بورش العمل عدد من ممثلي مجلس الوزراء ووزارات الدولة المختلفة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستعلامات، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين.
حيث ناقشت الورشة التدريبية عدداً من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي أبرزها (آليات وأدوات هدم الدول من الداخل ومنها "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية – تخريب الاقتصاد – التدخلات الخارجية والتمويل الأجنبي للأنشطة الهدامة" - استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام).
وقد أسفرت المناقشات عن الخروج بعدد من النتائج، ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل، واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، وذلك بما تم من رفع الوعي لدى المواطنين.
وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وتم منحهم شهادات تقدير بهذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر لمواجهة مخططات إسقاط الدولة.. أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل بحضور مُمثلي مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.