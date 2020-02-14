وفود أجنبية تزور متحفي "سوهاج" و"رشيد الوطني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

استقبل متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي، عددًا من الوفود الأجنبية، تفعيلا لخطة وزارة السياحة والآثار لتنمية الحركة السياحية الوافدة لمختلف المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، في بيان اليوم الجمعة، إن متحف رشيد الوطني استقبل وفدا من القنصلية الفرنسية برئاسة جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، وقام أمناء المتحف بمرافقة الوفد داخل قاعات العرض المتحفي وشرح القطع الأثرية بها وتعريفهم على تاريخ وحضارة مدينة رشيد العريقة من خلال تلك القطع، كما قاموا بإهدائهم منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها المدينة.

وأوضح أن متحف سوهاج القومي استقبل وفدا سياحيا من أستراليا، والذي قام بجولة داخل قاعات المتحف ومعرفة القطع الأثرية بها، مؤكدا أن تلك الوفود حرصت على تسجيل إعجابها بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية لها داخل المتاحف.