ترام وسيارات من القرن الماضي.. ما الجديد بعد تطوير قصر البارون؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يستعد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة لاستقبال الزائرين من مختلف الأنحاء خلال الفترة المقبلة والتي تشهد افتتاحه رسميًا أمام الجمهور بعد الانتهاء من عمليات ترميمه.

ومن المستهدف، بحسب بيان محافظة القاهرة، أن يأخذ القصر زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين.

وتضم حديقة القصر أحد العربات القديمة لترام مصر الجديدة بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة كالتي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

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وتم تجهيز شاشات العرض الإلكترونية "culturama" لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.

ومن المقرر أن تعرض هذه الشاشات صورًا للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل، مُصمم القصر.

كما يشمل المعرض مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.