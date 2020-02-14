"الزراعة" تنظم قوافل بيطرية مجانية لصغار المربين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية إن معهد بحوث التناسات الحيوانية نظم قافلة بيطرية بمراكز محافظة سوهاج بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية وهيئة الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في مراكز سوهاج والبلينا طما والمراغة والمنشأة لخدمة صغار المربين مجانا في القرى الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم صغار المربين في القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر وبتطبيق البحوث العلمية في الحقل لخدمة المجتمع.

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وقال هاني حسن - في تصريح اليوم الجمعة - إن القافلة تهدف لعلاج المشاكل التناسلية للحيوانات وإجراء التلقيح الاصطناعي وتنفيذ العمليات الجراحية والتحصينات غير السيادية والمسح الوبائي للأمراض.

وأضاف أن القافلة تهدف أيضا إلى تدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض التناسلية مثل السونار والتلقيح الصناعي وعمل ندوات إرشادية عن تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان لخفض تكاليف تغذية الحيوانات، وتنظيم ندوة عن التحديات التي يواجهها الإنتاج الحيواني وحل المشاكل التناسلية في القطعان الحلابة، وعن الجديد في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية لحيوان المزرعة ورفع الإنتاجية.

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