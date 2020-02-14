الكهرباء: تعاون مصري سويدي في مجال شبكات التوزيع الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أكد كريستر نيلسون وزير الدولة للتجارة الخارجية والشئون الإسكندنافية بالسويد استعداد بلاده، لدعم وتعزيز التعاون مع مصر وخاصة مع وزارة الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية)، وإدراة الأصول الفنية لشركات التوزيع ، وبناء القدرات ، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين في مجال تصميم شبكات نقل الكهرباء ومجالات الطاقة المتجددة.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في بيان لها اليوم ان ذلك جاء لقاء المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر مع كريستر نيلسون وزير الدولة للتجارة الخارجية والشئون الإسكندنافية والوفد المرافق له.

وأضافت الوزارة انه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة الفرص المتاحة للإستثمار والتعاون مع المؤسسات السويدية ، وبحث سبل دعم التعاون لتنمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى.

من جانبه أشاد عسران بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى .. مؤكدا أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

واستعرض عسران في الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014.. مشيراً إلى النجاح الذى حققه لسد فجوة العجز فى الانتاج وتحويلها إلى وجود احتياطى.

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وأشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

كما اشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.

ونوه بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة .. موضحا أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين ومن بينه التوصيات التى خلصت لها المهندس أسامة عسران للسويد مؤخرا ، والتى تضمنت تدريب عدد من الشباب المصرى على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر.

وأضاف أنه تمت أيضاً مناقشة التعاون مع شركة ABB على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد .

وأكد عسران على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة واستكمال للجهود المبذولة من أجل تقدم وازدهار العلاقات السويدية المصرية.