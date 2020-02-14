مصر | ضبط عامل بحوزته 1920 قرص "ليريكا" في الساحل

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تمكنت ضباط مباحث مدرية أمن القاهرة، من ضبط عامل وبحوزته 1920 قرص مخدر "ليريكا" في كمين السماد التابع لتامين الطرق والمنافذ بالساحل.

البداية بتمكن قوة من مباحث أدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين بخدمة كمين السماد دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "م.ف" 28 سنه، عامل زراعي، وبحوزته 1920 قرص مخدر "ليريكا"، ومبلغ مالي 330 جنيه، وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للأقراص المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل عمليه التواصل بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات اللأزمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.