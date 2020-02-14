مصر | غدا.. "الإداري" ينظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية المسيحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "الإداري" ينظر دعوى فصل طائفة الأنجليكان عن الأسقفية المسيحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من فوزي شحاتة ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة.

واختصمت الدعوى التي حملت 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية.

وتعرف الأنجليكية بأنها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى.

