مصر | غدا.. نظر دعوى إلغاء "الامتناع عن نقل السفارة المصرية للقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. نظر دعوى إلغاء "الامتناع عن نقل السفارة المصرية للقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامي، وآخرين، طالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن نقل السفارة المصرية من الضفة الغربية إلى القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 15696 لسنة 72 قضائية، أن الأزهر الشريف هو المسئول عن نشر علوم الإسلام بمصر والعالم، وكذلك الكنيسة المصرية مسئولة عن الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن مصر والدول العربية مدعوة لنقل سفارتها إلى القدس الشريف، وكذلك جميع الدول العربية، وأيضا لابد من اتخاذ كافة الإجراءات لوقف قرار الرئيس الأمريكي.