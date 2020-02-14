مصر | النيابة تحقق في وفاة طفلة حدائق الأهرام إثر اصطدامها بسيارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق في وفاة طفلة حدائق الأهرام إثر اصطدامها بسيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة وفاة الطفلة "جني. ع"، إثر اصطدامها بسيارة نقل في أثناء عبورها الطريق، أمام بوابة حورس بمنطقة حدائق الأهرام.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن الطفلة كانت برفقه والديها في أثناء عبورهم الطريق، فجاءت سيارة نقل بمقطورة مسرعة ولقيت مصرعها، حاول والديها إنقاذها ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا مفاده وقوع حادث مروري ووجود متوفٍ أمام بوابة حورس بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وتم العثور على طفلة جثة هامدة.

وبعمل التحريات، تبين أنها تدعى "جني ع"، وبسؤال والديها أقرا بأنه خلال محاولة ابنتهما عبور الطريق، صدمتها سيارة نقل، ما نتج عنه مصرعها متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

