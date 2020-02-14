مصر | أمن الجيزة يداهم مطعم وجبات جاهزة في أكتوبر

وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من مدير مباحث التموين بالجيزة، بضبط المدير المسئول عن مطعم وجبات جاهزة بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول لحيازته 1،070 طن "مقطعات لحوم، مقطعات دواجن"، معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية.

كما ضبط 5 أطنان أرز بسمتي طحينة، معبأة داخل عبوات وشكائر من دون مستندات "مجهولة المصدر" طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة من الجهات المعنية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.