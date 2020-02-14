مصر | "هنعمل مشروع تجاري".. عامل يستولي على 800 ألف جنيه من أهالي الجيزة

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وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص عامل، سابق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، له معلومات جنائية، حيث قام بممارسة نشاط غير مشروع في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم مشاركته في أحد المشاريع التجارية الوهمية "عبارة عن شراء صالة ألعاب رياضية" بالمزاد العلني من إحدى الشركات الاستثمارية وتم رسو المزاد عليه خلافًا الحقيقة، وذلك نظير حصولهم على ربح مادي بتلك المشاركة التجارية.
وأضافت التحريات، أن المتهم استغل سابقة عمله بإحدى الشركات الاستثمارية في النصب على ضحاياه مدعيا بأنه مازال يعمل بالشركة، والهروب من محل إقامته لملاحقة ضحاياه وصدور العديد من الأحكام الواجبة التنفيذ عليه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الهرم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.