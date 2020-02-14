أخبار مصر | اختتام فعاليات قافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام فعاليات قافلة الأزهر إلى حلايب وشلاتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت قافلة الأزهر الشريف التوعوية الشاملة إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، فعالياتها، والتي تم إطلاقها السبت الماضي، ضمن مبادرة بناء الإنسان والتي تنفذها قطاعات الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد: إن برنامج عمل القافلة تضمن انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف المشاركين في القافلة في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والتجمعات السكانية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.

وأضاف "عياد" أن القافلة شارك بها جميع قطاعات الأزهر الشريف، واستهدفت بناء الإنسان المصري من خلال التركيز على الطلاب والطالبات والشباب، بالإضافة إلى السيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية ركزت على دور الجميع وخصوصا المرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك.

وأوضح أن الأزهر يعمل على التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، من خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذي نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما يتربص به سواء من الداخل أم الخارج.

ونوه بأن تلك المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.