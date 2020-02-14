أخبار مصر | "التعليم": الانتهاء من تسهيل الاشتراك ببنك المعرفة بـ18 محافظة (تعرف عليها)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم": الانتهاء من تسهيل الاشتراك ببنك المعرفة بـ18 محافظة (تعرف عليها) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من إنشاء الاشتراك على بنك المعرفة لطلاب الصف الأول الثانوي في عدة محافظات وهي (جنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء والسويس وبورسعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية ودمياط والفيوم والقاهرة وقنا وبني سويف وأسيوط وكفر الشيخ وسوهاج).

وأضاف، في تصريح صحفي له منذ قليل، أن العمل في بنك المعرفة يجري على قدم وساق قائلا إن باقي المحافظات سيكون فيها الاشتراك في أقرب وقت.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بنك المعرفة مكتبة ضخمة للغاية، مشيرا إلى أنه كنز من المعارف ينبغي علينا استكشافه، والتعلم كيفية التعلم عن طريق البحث من مواقع موثوقة مثل بنك المعرفة.

وأضاف، أن ما تم استهلاكه من بنك المعرفة للشعب المصري أكثر من 300 مليون مصدر تم تحميله، ولو تم ضربها في 30 دولار للواحد كان سيكلفلنا 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يستفيد المصريين من بنك المعرفة أكثر وأكثر.

