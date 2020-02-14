أخبار مصر | أمين الفتوى: الشرع لا يمنع الاحتفال بعيد الحب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الفتوى: الشرع لا يمنع الاحتفال بعيد الحب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن الشرع لا يمنع تخصيص يوم والاحتفال فيه بـ"الحب" واعتباره مُناسبة سنوية، وهذا الأمر لا يتعارض مع تعاليم الدين الحنيف.

وأضاف، في رده على سؤال مواطن، بما أنه لا مانع من أن نخصص يومًا للاحتفال بالأم، وإظهار مدى الحب، فكذلك لا مانع شرعًا أن نخصص يومًا في كل عام لكي يعبر كل شخص عن مشاعره تجاه الآخر، كما أنه لا يشترط أن يكون هذا اليوم خاصًا بالشاب والفتاة، فقد يكون خاصًا بين الرجل وزوجته أو الرجل وأبنائه وأشقائه وأقاربه.

وتابع أن هناك آراء تنادي ببدعة أو حرمة هذه المناسبات، معللين ذلك بأنها ليس لها أصول إسلامية، بل إنها من ابتكار غير المسلمين، وهذا من باب التشبه بغير المسلمين"، مؤكدًا أنه اعتراض غير صحيح لأن التشبه لا يكون إلا بنية التشبه فعلًا.