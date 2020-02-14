أخبار مصر | "السياحة والآثار" تشارك في الدورة الـ29 لمعرض هوليداي الدولي بالتشيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تشارك في الدورة الـ29 لمعرض هوليداي الدولي بالتشيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الدورة الـ 29 للمعرض السياحي الدولي Holiday World والذي تم افتتاحه أمس الخميس ويستمر حتى 16 فبراير الجاري بالعاصمة التشيكية براغ؛ وستمثل الهيئة السيدة نجية الحسيني مدير عام إدارة أوروبا بقطاع السياحة الدولية بالهيئة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية، وعدم الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.

وتشارك الهيئة في المعرض بجناح تبلغ مساحته 64 مترًا مربعًا مصممًا على هيئة معبد مصري قديم، وهو الطابع الذي يتسم به تصميم الأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض السياحية حيث يعد ذلك من الأنشطة الترويجية قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير فى الربع الأخير من العام الجاري.

وكما تم وضع شاشات عرض بالجناح لتسليط الضوء على المقاصد السياحية المصرية الثقافية والشاطئية، ويشارك بالجناح المصري عدد من شركات السياحة العاملة فى السوق التشيكى بالإضافة إلى شركة طيران إير كايرو.