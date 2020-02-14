أخبار مصر | بالإجماع.. اعتماد أول ميزانية لـ"مهندسين" مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالإجماع.. اعتماد أول ميزانية لـ"مهندسين" مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسي مطروح، على أول ميزانية وموازنة تقديرية لها، بحضور المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، والمهندس محمد اليمني، أمين الصندوق، والمهندس عصام مرسي، أمين النقابة وأعضاء مجلس نقابة مطروح الفرعية.

وأعلن المهندس محمد أحمد اليمني، أمين صندوق نقابة مطروح الفرعية، فائضا بميزانية النقابة مقدر بـ٦٥٤ ألف جنيه.

وقال "اليمني": إن مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسى، بدأ العمل فعليا آخر فبراير ٢٠١٩ وخلال هذه الشهور القليلة، كان العمل على قدم وساق لتقف النقابة على قدمها، مشيرًا إلى أن ما يتم تقديمه اليوم هو ما لم يتوقعه كثيرون وهو أن تعرض ميزانية بفائض في هذه الفترة القصيرة.

وتابع "اليمني" أن النقابة تسير في طريقها لتحقيق ما يتمناه مهندسي مطروح، مؤكدا أنه يسعى حاليا للحصول على قطعة أرض لإقامة أول نادٍ للمهندسين بمطروح.

وأورد المهندس عصام مرسي، أن انعقاد أول جمعية عمومية للمهندسين بمطروح، هو يوم يجمع شمل مهندسي مطروح من جديد، بعد أول جمع لهم نهاية ديسمبر الماضي، في أول انتخابات لهم.

