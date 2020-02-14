أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يشرح مقولة "الوزن النسبي" الخاص بالتنسيق

وقال، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة: "دفعة الصف الثاني الثانوي هذا العام سوف تمتحن العام القادم (عندما يصلوا إلى الثالث الثانوي) امتحان موحد في نهاية العام بالأسئلة الجديدة، أي نظام التقييم المعمول به منذ التحقوا بالصف الأول الثانوي، وسوف نقدم لهم درجات للمواد ومجموع من ٤١٠ كما كان الحال سابقاً وهذا ما سوف يعتد به في تنسيق الجامعات بلا تغيير عن السنوات السابقة".

‎وقال الوزير، إن الفارق الوحيد هو التغيير في توزيع الدرجات عن ما سبق نظرًا لتغير أسلوب التقييم.

‎وأضاف: "كل ما نقوله هو أن التنسيق يلبي الرغبات بدءًا من المجاميع العليا ثم الأقل فإذا كان أعلى مجموع، على سبيل المثال، ٨٠٪ فإن الكليات المرغوب فيها سوف تأخذ ٨٠٪ وليس ٩٨٪ كما كان الحال في الأعوام السابقة، بما أن التنسيق يلبي الرغبات من المجاميع الأعلى إلى الأقل فإننا نحاول شرح أن المهم للطالب أن يحاول تحسين مستواه "النسبي" بالنسبة للدفعة مما يعزز فرصه في تلبية رغباته في الجامعات بدون النظر إلى الأرقام المجردة".