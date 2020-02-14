أخبار مصر | "مهندسي مطروح" تعلن اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مهندسي مطروح" تعلن اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس خالد عبدالله عيسي رئيس نقابة مهندسي مطروح الفرعية اكتمال النصاب القانوني لأول جمعية عمومية بحضور المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، والمهندس محمد اليمني أمين الصندوق، والمهندس عصام مرسي أمين النقابة وأعضاء مجلس نقابة مطروح الفرعية.

وقال "عيسى"، إن مهندسي مطروح هم من أعطوه شرف أن يكون أول رئيس لنقابة مطروح الفرعية، مشيرا إلى أنه سعى هو ومجلس النقابة خلال الشهور الماضية لتحقيق النجاح لهذا الحلم.

وأضاف رئيس نقابة مهندسي مطروح، أنه لولا دعم مجلس النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، ما ولدت نقابة لمهندسي مطروح، مثمنا هذا الجهد والدعم الكبير لانشاء اول نقابة فرعية لمهندسي مطروح.

وأعرب المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، عن سعادته بحضور انعقاد أول جمعية عمومية لمهندسي مطروح، لافتا لميلاد هذه النقابة في ظل وجود مجلس نقابة المهندسين الحالي برئاسة مهندس هاني ضاحي.

وأضاف "شفيق"، أن ما شهده في هذه الانتخابات كان مبعث فخر لكل مهندسي مصر خاصة أن عدد الحضور كان كبير، مشيرا إلى أن ما قدمه مجلس نقابة مطروح الحالي خلال فترة قصيرة حقق ميزانية وفائض وهو ما يشير الي جهد كبير يبذله مجلس النقابة برئاسة المهندس خالد عبدالله عيسى.

