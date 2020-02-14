أخبار مصر | وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إجازة "الخميس" المزعومة

وأضاف الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، أنه لا تغيير في نظام تنسيق الجامعات في النظام المعدل للمرحلة الثانوية.

‎وأوضح، حقيقة إجازة الخميس المزعومة قائلا: "في حوار مع أحد أولياء الأمور (في ندوة نقاشية) كانت تتحدث عن أبنائها حيث أحدهم في التعليم الجديد أما الأكبر في النظام القديم، وكانت تقارن بينهما من حيث إن الأكبر يذاكر في أيام الإجازة أما الأصغر ليس مشغولاً بالواجب والحفظ، وتبادلنا الحديث (وليس تصريحات أو قرارات) بأن فلسفة التعليم الجديد تتعمد إتاحة الوقت للأطفال كي تنمو شخصياتهم وأن يتاح لهم الوقت ليعيشوا طفولتهم وأن يستمتعوا بالتعلم".

‎وأضاف الوزير: "وبدلًا من فهم هذه الفلسفة.. فهم أحدهم إننا نقول أن يوم الخميس إجازة!، ومن المؤكد أنه لو كان هذا صحيحا لكنا أعلنا عنه رسمياً وهو ما لم يحدث".