أخبار مصر | افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار في السياحة والأحداث الرياضية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان، وجامعة كيمينتز الألمانية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويهدف المؤتمر إلى تنشيط السياحة الرياضية، وتحقيق الريادة بتنظيم الأحداث الرياضية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الرياضة.

كما يهدف إلى عرض أهم المستجدات الجارية في مجال الاستثمارات السياحية والرياضية عالميًا، لمواكبة التطور في الأسواق العالمية في صناعة الرياضة والتي تحولت من رياضة البطولة إلى رياضة الممارسة الرياضية والاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المادية والبشرية في تطوير السياحة الرياضية والاستثمار في الرياضة. Advertisements ويتضمن المؤتمر مجموعة من ورش العمل والندوات والتي تتناول موضوعات استضافة الأحداث الرياضية، بالاضافة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في تحديث صناعة الرياضة، والدعم اللوجيستي لشركات القطاع الخاص، والدخل القومي من الأنشطة المائية والسياحة الرياضية.

كما يتضمن عرض أهم إيجابيات الاستثمار في السياحة الرياضية خلال الفترة الماضية والتي شملت استضافة مصر لأكثر من 70 حدثا رياضيا دوليا بعدد يفوق المليون ليلة سياحية، وبمشاركة أكثر من 100 ألف فرد كشكل من أشكال الاستخدام الأمثل للبنية التحتية من ملاعب وفنادق ومدن شبابية.