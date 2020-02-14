أخبار مصر | خطيب الجامع الأزهر: الإسلام دين الرحمة اللامتناهية.. ومواقف النبي تجسيد لمعاني التسامح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطيب الجامع الأزهر: الإسلام دين الرحمة اللامتناهية.. ومواقف النبي تجسيد لمعاني التسامح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح العادلي، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، خطبة الجمعة، اليوم بالجامع الأزهر، ودار موضوعها حول "العفو والتسامح في الإسلام".

وقال العادلي، إن الإسلام دين رحمة وتسامح، لا دين عصبية أو عنصرية أو تفرقة، بل هو دين يحفظ للناس حقوقهم في كل زمان ومكان، لأنه دين الرحمة اللا متناهية، والتي تجسدها مواقف النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما عفى عن وحشي بن حرب الذي قتل سيدنا حمزة سيد الشهداء، فضرب لنا النبي أروع الأمثلة في العفو والتسامح، حتى يقتلع من داخلنا النزعات العصبية التي تقود إلى العنف والفرقة بين أبناء المجتمع، واقتلاعها يغرس في نفوسنا معاني العفو والتسامح التي جاءت ضمن مبادئ الإسلام.

وأكد، على ضرورة التمسك بالقواعد الإسلامية التي جاءت للعالمين، لحفظ الأموال والأعراض، مع ضرورة حفظ الحقوق التي ضمنتها القوانين والدساتير، والالتزام بالطرق والمحددات القانونية لإثبات الحقوق والوقوف عليها، دون المساس باستقرار المجتمع.