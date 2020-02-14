أخبار مصر | إقبال سياحي على متحفي رشيد وسوهاج خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال سياحي على متحفي رشيد وسوهاج خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل متحف رشيد الوطني ومتحف سوهاج القومي، عددًا من الوفود الأجنبية هذا الأسبوع، ويأتي ذلك في إطار تفعيل خطة وزارة السياحة والآثار لتنمية الحركة السياحية الوافدة لمختلف المناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن متحف رشيد الوطني استقبل وفدًا من القنصلية الفرنسية برئاسة جانينا إيريرا قنصل فرنسا بالإسكندرية، وقام أمناء المتحف بمرافقة الوفد داخل قاعات العرض المتحفي وشرح القطع الأثرية بها وتعريفهم على تاريخ وحضارة مدينة رشيد العريقة من خلال تلك القطع.

وقدم فريق عمل المتحف إهداء لأعضاء الوفد متمثلا في منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة رشيد.

واستقبل متحف سوهاج القومي، وفدًا سياحيًا من دولة استراليا، والذي قام بجولة داخل قاعات المتحف ومعرفة القطع الأثرية بها.

وحرصت تلك الوفود على تسجيل إعجابها بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية لها داخل المتاحف.