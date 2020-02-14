أخبار مصر | تقديرا لمجهوداته... وفد "الشيوخ الفرنسي" يهدي درع المجلس لوزير السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقديرا لمجهوداته... وفد "الشيوخ الفرنسي" يهدي درع المجلس لوزير السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدت كاترين موران رئيسة وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، درع المجلس، تقديرًا لمجهوداته الأخيرة في تطوير المنظومة السياحية والأثرية في مصر، ولكم الاكتشافات الكبير الذي أعلن عنه خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك في نهاية اللقاء الذي جمع وزير السياحة والآثار مع وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران.

وشهد اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف على إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من مجلس النواب المصري. وأبدى الجانب الفرنسي استعداده لتنفيذ مشروع تطوير منطقة سقارة بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.



وأوضح الوفد، ما لمصر من وضعية خاصة على الصعيد الثقافي حيث إنها تأتي ضمن قائمة البلاد ذات الأولوية بالنسبة للمراكز الثقافية الفرنسية.