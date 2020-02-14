أخبار مصر | رئيسة وفد "الشيوخ الفرنسي": أعداد سائحينا بمصر تضاعفت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وفد "الشيوخ الفرنسي": أعداد سائحينا بمصر تضاعفت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت كاترين موران، رئيسة وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي: إن أعداد السائحين الفرنسيين إلى مصر، تضاعفت تدريجيًا لتقترب من أعداد عام ٢٠١٦.
وجاء ذلك في أثناء لقاء وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والوفد الفرنسي.
وشهد اللقاء السفير ماجد مصلح، المشرف على إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من مجلس النواب المصري.
وأوضح الجانب الفرنسي، أن الاكتشافات الأثرية التي أعلنت عنها مصر خلال العام الماضي ساهمت في جذب أعداد أكبر من السائحين.
وردًا على الجانب الفرنسي، قدم وزير السياحة والآثار، عرضًا لأهم الاكتشافات التي قامت بها البعثات المصرية والأجنبية في مصر، ومن أهمها خبيئة العساسيف التي قامت بها بعثة أثرية مصرية في الأقصر والتي أسفرت الكشف عن ٣٠ "تابوت" بها مومياوات.