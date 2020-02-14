أخبار مصر | رئيسة وفد "الشيوخ الفرنسي": أعداد سائحينا بمصر تضاعفت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وفد "الشيوخ الفرنسي": أعداد سائحينا بمصر تضاعفت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كاترين موران، رئيسة

وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي:

قالتإن أعداد السائحين الفرنسيين إلى مصر، تضاعفت تدريجيًا لتقترب من أعداد عام ٢٠١٦.

وجاء ذلك في أثناء لقاء وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العناني، والوفد الفرنسي.