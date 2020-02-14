أخبار مصر | تفاصيل عرض كنوز الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض كنوز الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، أن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المختلفة للمتحف سيبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأكد، أن المتحف يضم قاعتين لعرض آثار الملك توت عنخ آمون على مساحة 7200 متر مربع، و3 قاعات رئيسية بمساحة 18 ألف متر مربع، في حين أن البهو العظيم مساحته 8500 متر مربع.

وأضاف عباس: "المتحف يضم عددًا كبيرًا من القطع التي يمكن أن نعتبرها (ماستر بيس) وستكون من أبرز مميزات المتحف، وعلى رأسها مجموعة الملك توت عنخ أمون التي يزيد عددها عن 5600 قطعة، ومنها قطع كثيرة لم تعرض من قبل لا في متحف التحرير ولا متحف الأقصر وستعرض لأول مرة في المتحف الكبير".

وقال: "كما أننا وجدنا في مقبرة الملك توت عنخ آمون بعض القطع التي ستعرض لأول مرة، والمتبقي من قطع لم يتم نقلها من مجموعة الملك توت عنخ آمون عددهم 300 قطعة لا زالت بالمتحف المصري في التحرير وحالتها جيدة ولا تحتاج لترميم، وبسبب الموسم السياحي لن ننقلهم حاليا وسيتم نقلهم قبل الإفتتاح بـ 3 شهور بما فيهم القناع الذهبي".

وكشف عباس أيضًا، عن أن هناك مجموعة من تماثيل الدولة القديمة وتماثيل أفراد من الدولة الوسطى وملوك من الدولة الحديثة، كما سيتميز المتحف بعرض مجموعة كنوز حتب حرس، وخبيئة العساسيف، والتي ستعرض في متحف مراكب الشمس بالمتحف الكبير.