أخبار مصر | خالد العناني: اتخذنا قرارات وإجراءات لتنشيط السياحة الثقافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني: اتخذنا قرارات وإجراءات لتنشيط السياحة الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك عدة قرارات وتطورات شهدها القطاع الأثري والسياحي خلال الفترة القليلة الماضية، لدعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي والأثري.

وجاء ذلك في أثناء لقاء وزير السياحة والآثار، ووفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران، وشهد اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف على إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من مجلس النواب المصري.

وأضاف "العناني" أن التطوير يأتي في إطار تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، وكان منها الاتفاق مع وزارة الطيران المدني علي ربط وادي النيل بالبحر الأحمر حيث سيتم تشغيل أول خط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ هذا الأسبوع.

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وأشار إلى أنه تم أيضا اتخاذ بعض القرارات والإجراءات التي تعمل على تنشيط السياحة الثقافية خلال شهري يوليو وأغسطس، في محافظات قنا والأقصر وأسوان، منها تخفيض نسبة ٥٠٪ من أسعار الأقصر باس وتذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة لتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد في هذا الوقت من العام.

ولفت إلى أنه تمت عملية التحول الرقمي لإيرادات وزارة السياحة والآثار، ما يتيح خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتاحف والمواقع الأثرية، عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مما يساعد علي تسهيل عملية الحجز وتقليل طوابير الانتظار علي شباك حجز التذاكر بالمتاحف والمناطق الأثرية.

ونوه بتطوير الخدمات السياحية في المواقع الأثرية بالأقصر وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في معابد الأقصر والكرنك.