أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس الخميس، وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة كاترين موران.

وشهد اللقاء السفير ماجد مصلح المشرف، على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وأعضاء من مجلس النواب المصري.

واستهل وزير السياحة والآثار، اللقاء بالترحيب بموران وبالوفد البرلماني الفرنسي في القاهرة.

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وأعرب عن تقديره للتطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية، وزيادة وتيرة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة في مجال السياحة والآثار.

وأشار الوزير، إلى أن العديد من البعثات الأثرية الفرنسية تعمل في العديد من المناطق الأثرية بمصر كما أن هناك العديد من مشروعات الشراكة الثنائية في المجالين السياحي والأثري بيثن البلدين.

وأبدى الجانب الفرنسي، حرصه على التعرف على تطورات الانتهاء من المتحف المصري الكبير وافتتاحه الوشيك، وذلك في ضوء ما يمثله من دفعة كبيرة للسياحة في مصر.