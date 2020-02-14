أخبار مصر | "مودة" يعقد مقابلات شخصية لـ104 شباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودة" يعقد مقابلات شخصية لـ104 شباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، مجموعة من المقابلات الشخصية لعدد 104 شباب، لتنفيذ دورات لتدريب المدربين وإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ أنشطة المشروع داخل الهيئات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

واعتمدت المقابلات، على أسس علمية في التقييم من خلال استمارة موضوعة تقيس ثلاثة جوانب وهم: المعرفية والمهارية والسلوكية المتعلقة بالعملية التدريبية.

ومن المقرر عقد الدورات التدريبية -٣ دورات بالتوازي- لعدد ٩٠ مشاركة أيام ١٧ - ١٨ - ١٩ فبراير الحالي.

وجدير بالذكر أن اختيار المتقدمين جاء بعد إجراء المقابلات ل٢٠٠ شاب وفتاة قاموا بملء استمارة إلكترونية كطلب التحاق بالتدريب.