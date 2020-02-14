أخبار مصر | وزيرة التضامن: أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دور حضانات ذوي الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل تقوم بتوفير الخدمات والنواحي الفنية الخاصة للتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعي والتأهيل والتخاطب.

وقالت الوزيرة: إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحويل مكاتب التأهيل إلى مكاتب الخدمة الواحدة، حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الربط الشبكي مع كافة الجهات الشريكة والمعنية.

وأضافت أنه سيتم التوسع في توفير خدمات الدعم التأهيلي والنفسي لأمهات الأطفال من ذوي الإعاقة وللأسرة ككل، وأن خدمات مركز التكوين المهني تتم بتحديد قدرات ذوي الإعاقة لتحديد المهن المناسبة، وجارٍ فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم.

وتابعت أن هناك أكثر من 500 جمعية تعمل في مجال الإعاقة بشكل مباشر وهناك آلاف الجمعيات التي تقدم خدمات بشكل غير مباشر، وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.

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وشددت على الدور المهم للإعلام في تغيير الصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة والتي يمكن أن تحمل أنماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الإعلام في مساندة ذوي الإعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الإشارة وغيرها من آليات الدعم.