أخبار مصر | تعيين 1250 شابا بينهم 20 معاقا في المنيا

وقال الوزير، بحسب بيان اليوم: إنه تم تحرير 5 عقود تدرج مهني، وتدريب 45 متدربا بالوحدة المتنقلة حيث تم تنفيذ 3 دورات بها على مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.

وأضاف الوزير، أنه تلقى تقريرًا بذلك وليد عبد الرحمن، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري النهاري والليلي على 1070 منشأة خلال يناير 2020، فضلا عن 30 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة، وعلى 328 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 184 محضرا.

كما تم المرور على 436 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 19 منشأة يعمل بها 50 عاملا، و417 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا، وتم تحرير 143 محضرا للسلامة.

وأورد وليد عبد الرحمن، أن المديرية قامت ببحث 12 شكوى وتم إحالة 8 شكاوى للقضاء وتم حل شكوى وديا، وما زالت هناك 3 شكاوى تحت الدراسة والبحث.