أخبار مصر | وزيرة التضامن: نسبة ذوي الإعاقة في الدولة 10,7%

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نسبة ذوي الإعاقة في الدولة 10,7% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن التعامل مع قضية الإعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدي للمستحقين والتشغيل والأقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتي تتضمن 72 مؤسسة إقامة وأخرى تقدم خدمات نهارية وأنه جار تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.

وأوضحت القباج، أنه يستهدف ذوي الإعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالي مليون مواطن بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات ووفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة ذوي الإعاقة بالدولة 10،7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الإعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الإعاقات المجتمع في حاجة إلى طفرة توعية حول الإعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.

واستقبلت وزيرة التضامن الإجتماعي، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويعد هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاء التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.

