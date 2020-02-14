أخبار مصر | وزيرة التضامن: ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين في مجال الإعاقة البصرية والإعلاميين المكفوفين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويعد اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاء التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.

ورحبت الوزيرة بالحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا مع تحول استراتيجي في التناول.