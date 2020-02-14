أخبار مصر | وزيرة التضامن: ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويعد اللقاء هو الأول ضمن سلسلة اللقاء التي تعتزم الوزارة عقدها للاستماع إلى وجهات نظر الأشخاص ذوي الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الإتاحة والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.
ورحبت الوزيرة بالحضور في هذا اللقاء، مؤكدة أن ملف الإعاقة يجد اهتمامًا ودعمًا سياسيًا مع تحول استراتيجي في التناول.
وآثار الحاضرون عددا من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية الكمبيوتر وآليات التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد الخاصة بالإعاقة في العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل والاكتشاف المبكر الإعاقة من عمر يوم.
وتناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوي الإعاقة واستخدام برايل في التواصل مع الأطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.