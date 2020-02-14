أخبار مصر | رفع الإيقاف عن نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج لزوال الأسباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع الإيقاف عن نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج لزوال الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة القوى العاملة، رفع الإيقاف عن نشاط شركة لعودة نشاطها مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وذلك لزوال أسباب الإيقاف.

وأشار الوزير، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.