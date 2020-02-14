شكرا لقرائتكم خبر عن ارتقاءً بالذوق العام..الشرقية تقيم أولى فعالياتها الفنية بالتعاون مع «المهن الموسيقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم محافظة الشرقية أولى فاعلياتها الفنية بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية حفلاً فنياً تحت شعار «الشرقية تغني» برعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك غدا السبت أمام ديوان عام المحافظة.

وقال الفنان خالد بيومي، نقيب الموسيقيين بالشرقية، أنه خلال لقاء أعضاء النقابة بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مؤخرا، لتهنئتهم بالفوز في الإنتخابات، تم مناقشة العديد من الأمور الخاصة بالفن والموسيقى، على رأسها إقامة حفل كبير كل شهر يكون في مكان مكشوف، تحييه نقابة المهن الموسيقية وتكون المحافظة داعمة له، حتي يتمكن جميع المواطنين من أبناء المحافظة من المشاهدة والاستمتاع بعيدا عن الأماكن المغلقة وقصور الحفلات على أشخاص بعينها، مؤكدا على أن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات السعي لتقديم فن راقٍ وهادف يتماشى مع الذوق المصري الأصيل، وزرع الفن الجميل والإبداع في نفوس أبنائنا .

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وأشار «بيومي»، أنه سيتم إعادة كشك الموسيقى مرة أخرى، وهو العلامة الفنية الأصيلة المميزة لمدينة الزقازيق، ليتم تعميمها في باقي مراكز المحافظة للنهوض بالذوق العام، قائلا أن الفن يُهذب الأخلاق ويرتقي بالنفس البشرية.

وأوضح نقيب الموسيقيين بالشرقية لـ«المصري اليوم»، أنه من ضمن الأمور التي تم مناقشتها أيضا إعداد فرقة موسيقية كبيرة قوامها قرابة ١٢٠ موسيقي، يكون أفرادها ضمن أعضاء النقابة، للعمل على إحياء الحفلات والمناسبات العامة والخاصة بالاتفاق مع مؤسسات المحافظة لتقديم فن راقي يليق بأبناء المحافظة وفي نفس الوقت تعمل على تشغيل أعضاء النقابة من الموسيقيين مقابل أجر بسيط خاصة وأن الحفلات المقامة مؤخرا أصبحت مقتصرة على «دي جي»، موجها الشكر للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين لأنه أخذ على عاتقه تشغيل الموسيقيين في جميع المحافظات لتحقيق مطلبهم في الإنتخابات الأخيرة .

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور الفن والارتقاء بالثقافة والذوق العام للمواطنين، مؤكدا أن الفن الراقي بمثابة القوى الناعمة التي يمكن من خلاله المساهمة في بناء الوطن وتقدمه، واستعادة مصر لمكانتها اللائقة بين الأمم مطالبا بتفعيل دور نقابة الموسيقيين بالشرقية، والوصول إلى قرى ومراكز المحافظة لخلق حالة إبداعية في مختلف الفنون، مشيراً إلى أن الشرقية زاخرة بأعلام الفن والموسيقي والطرب، وتضم مواهب فنية وثقافية تساهم وبشكل كبير في إثراء الحياة الفنية والثقافية في مصر.