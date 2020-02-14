شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1013 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية ورقابية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق، لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية إدارة الخدمات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق ومشتول السوق، تم المرور على (6) مراكز بيع أدوية بيطرية وتحرير (3) محاضر مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط ( 1013 عبوة) لـ30 صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.,

تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.