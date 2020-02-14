شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تمت إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحه 2 فدان و11 قيراطا زراعيا و102 متر مبانٍ بمركزي ديرب نجم ومنيا القمح، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 133 حالة بمساحة 2 فدان و11 قيراط أرض زراعية بمركز ديرب نجم، وتنفيذ قرار الإزالة لعدد 4 حالات بمساحة 102 متر مبانٍ بمركز منيا القمح، وذلك خلال اليوم الحادي عشر للموجة 15 والتي بدأت منذ بداية الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الموجة (15) تشمل الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.