شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تتابع محصول القمح في محافظة الغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، إنه في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة المتابعة الميدانية للزراعات الشتوية والتفاعل مع مشاكل المزراعين على أرض الواقع؛ قام وفد من معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتكون من الدكتور تامر سعفان وكيل المعهد والدكتورة هيام محجوب رئيس قسم بحوث القمح، وأعضاء الفريق العلمي للحملة القومية للقمح، والمرشدين الزراعيين بالغربية، بزيارة حقول القمح للوقوف على حالة المحصول بالمحافظة.

وأكد «خليل» أن الحالة العامة جيدة والمحصول مبشر بالخير وتم التنبيه على ضرورة متابعة حقول القمح ورش المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة في حالة ظهور أي إصابة، واختتمت الزيارة بزيارة محطة البحوث الزراعية بالجميزة ومتابعة البرنامج البحثي للقمح.

مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتابع محصول القمح في الغربية

مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتابع محصول القمح في الغربية

مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية يتابع محصول القمح في الغربية