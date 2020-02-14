شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أمنية عمرو أديب في «عيد الحب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي عمرو أديب في حسابه على «تويتر»، الجمعة: «فى عيد الحب نفسنا يبقى الفرح فرحين المصري يكسب في الدوحه وفى مصر». وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم، إلى ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي. ويدخل فريق الأهلي اليوم، الجمعة، اختباراً كرويًا صعبًا عندما يواجه المصري باستاد المكس في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

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