شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق «ميت فارس – ميت شماس – المنوات- طموه»، اعتبارا من الساعة الثامنة صباح السبت وحتى الساعة السادسة صباح الأحد، وذلك نظراً لقيام الشركة بأعمال الإحلال والتجديد لخط بطول 250 مترا قطر 500 ملي بمنطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة أبوالنمرس.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.