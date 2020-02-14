شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن حقيقة عرض الحكومة 351 قطعة أثرية للبيع في صالة مزادات بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا اليوم الجمعة، حول ما تم تداوله من أنباء تُفيد بعرض351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية «كولورادو» الأمريكية .

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بعرض351 قطعة أثرية للبيع بأحد المزادات العلنية بولاية «كولورادو» الأمريكية .

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وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أي قطع أثرية للبيع بالمزادات الدولية سواء الأمريكية أو غيرها، مُشددةً على حرص واهتمام الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري لمصر، وتكثيف الجهود لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة بطرق غير شرعية للخارج.

وأضافت أن عملية استرداد القطع الأثرية من الخارج شهدت طفرة كبيرة منذ عام 2015 وحتى الآن، حيث نجحت إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، في استعادة 23 قطعة أثريه خلال عام 2019، من عدة دول وهي «إنجلترا، إيطاليا، أمريكا، أستراليا، ألمانيا، سويسرا وهولندا»، ومن أهم القطع التي تم استردادها تابوت من الخشب المذهب لكاهن يدعى «نجم عنخ».

كما نجحت الدولة المصرية في استرداد 222 قطعة و21 ألفاً و660 عملة أثرية خلال عام 2018، فضلاً عن استرداد أكثر من 550 قطعة أثرية في 2017، أما في 2016 فقد تم استرداد 333 قطعة، بينما شهد عام 2015 استرجاع 550 قطعة أثرية.