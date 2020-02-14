شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار.. تعرف على طقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقسا مائلا للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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كما يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومناطق من سلاسل البحر الأحمر، خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11- 22»، الإسكندرية «11- 21»، قنا «10- 28»، الأقصر «11- 29»، وأسوان «13- 29».