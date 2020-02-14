شكرا لقرائتكم خبر عن مستنسخات أثرية تباع فى منافذ الأسواق الحرة بمطار القاهرة الدولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة السياحة والآثار فى توريد أول دفعة للمستنسخات الأثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي بداية من الاسبوع القادم، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوى والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضاً في منافذ الأسواق الحرة في مطارات شرم الشيخ والغردقة كمرحلة ثانية.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار جهود الوزارة للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين، وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية و مشاهدة قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة .

وفى نفس الإطار جارى العمل على تحويل عدد من قاعات المطار إلي متحف للآثار بدلا من المتحف الموجود حالياً، و قد تم الاتفاق علي تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبني الركاب رقم 3 والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم 2.

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وتعمل وزارة السياحة والآثار على دمج المكاتب السياحية التابعة للوزارة مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي، وذلك بناء على توجيهات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى، بالإضافة الي تطويرها وعمل تصميمات جديدة لها ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها، عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية والاثرية وشاشات عرض للأفلام الوثائقية الاثرية والسياحية، لتعريف السائح بأهم المعالم الاثرية والأماكن والأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد وذلك لخدمة الزائرين القادمين الي مصر والمسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.

وتعمل وزارتا السياحة والآثار والطيران المدنى على عدد من المحاور المشتركة للارتقاء بالعمل السياحى، وتحرص وزارة الطيران عل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي وبخاصة تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي حيث أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومى.