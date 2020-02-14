شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير خارجية اليونان: الرئيس السيسى أنقذ مصر والمنطقة من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قسطنطين فلاسيس، نائب وزير الخارجية لشئون اليونانيين المغتربين، ونيقولا جاريليدس سفير اليونان فى مصر، وجورج داسكالوبولس، قنصل عام اليونان بالقاهرة، وينى ميلاخرينودس الملحق بالسفارة للشئون الثقافية، لبحث استعدادات النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"، التى تستهدف ربط الشباب من الثلاث الدول وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.





ووفقا للموقع الرسمى لوزارة لبهجرة وحسابها على فيس بوك، استهلت الوزيرة اللقاء بالإعراب عن ترحيبها للوزير اليونانى فى أول زيارة رسمية يقوم بها لمصر منذ توليه مهام منصبه، مشيدة بالنتائج التى حققتها النسخ السابقة من مبادرة "إحياء الجذور"، التى تعطى مثالًا لأهمية دور الهجرة فى ربط وتنمية الشعوب وأهمية دور الشباب فى إحياء الجذور بين الثلاث دول، مؤكّدة أنَّ هذه المبادرة نجحت بفضل رعاية ودعم رؤساء الدول الثلاث لها.





ووجهت السفيرة نبيلة مكرم الدعوة للوزير اليونانى ليكون ضيف الشرف الرئيسى لاحتفالية "مدرسة العبيدية" المصرية اليونانية بمناسبة مرور 160 عامًا على إنشائها أكتوبر المقبل بالقاهرة، التى سيشارك فيها أكثر من 200 من اليونانيين والمصريين الذين تخرجوا منها ويقيمون فى مختلف دول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه تم مناقشة التحضيرات والترتيبات الخاصة ببرنامج الزيارة المقرر إعدادها بنهاية شهر يونيو المقبل، الذى سيضم خمسة من شباب كل دولة من الدول الثلاث "مصر واليونان وقبرص"، وذلك فى إطار ربط الشباب من الثلاث الدول وتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشترك، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تتطلع إلى عدد من الأهداف خلال هذه النسخة، من بينها تعظيم هذه المبادرة، حيث سيقوم 15 شابًا عقب هذه الرحلة برفع تقارير لرؤساء دولهم؛ وشرح رؤيتهم كجيل ثان وثالث عن مبادرة "إحياء الجذور".

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الزيارة ستنقل ثمار مبادرة "إحياء الجذور" فى صورة تآخ وتعاون يجمع الأجيال الشابة من المصريين واليونانيين والقبارصة، لتعريفهم بالإرث الثقافى المشترك والتاريخ العظيم الذى يجمع شعوب الدول الثلاثة.

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كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اللقاء، جهود الوزارة فى التنفيذ الفورى للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزارة الهجرة فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، لمكافحة الهجرة غير الشرعية فى المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية اللازمة حول المخاطر الناجمة عنها، مشيدة بما نتج عن تلك المبادرة فى عدد من المحافظات التى بدأت بالفيوم ثم البحيرة، وأيضًا خلال التحضيرات الجارية لإطلاقها بمحافظة الغربية، وناقشت أيضًا طرح المبادرة خلال المؤتمر الدولى للهجرة فى جنيف.





من جانبه، ثمن السيد قسطنطين فلاسيس، نائب وزير الخارجية لشئون اليونانيين المغتربين، التعاون المصرى اليونانى، مشيدا بالجهود العظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق التنمية والدعوة إلى الاستقرار ليس فى مصر فقط لكن بين شعوب المنطقة، قائلا: "إن العالم محظوظ بالرئيس السيسى فقد أنقذ مصر والمنطقة من الانهيار".

وشدد فلاسيس على الروابط التى تربط الدولتين المصرية واليونانية وما يجمع بينهما من روابط تاريخية، وحاضر أكثر ثراء يمثل صداقة وتعاون استراتيجى بين شعبى وحكومتى الدولتين، مجددًا سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة المصرية والقبرصية لإطلاق النسخة الرابعة من "إحياء الجذور"، مشيرًا إلى أن الزيارة المقرر عقدها لشباب البلدان الثلاثة خلال فصل الصيف المقبل؛ ستعزز من ترابط الشعوب الثلاثة ببعضها.

وأكد فلاسيس أن التعاون بين قبرص واليونان ومصر حول قضايا المغتربين يتم تنفيذه بنجاح، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من المهاجرين فى العديد من البلدان بالاندماج فى خطط التنمية الجارية فى بلدانهم، وهذا هو السبب فى تعزيز برنامج العودة إلى الجذور.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية اليونانى إلى مصر تتضمن لقاءات مع الجالية اليونانية بالقاهرة وزيارة إلى مدينة شرم الشيخ ودير سانت كاترين.